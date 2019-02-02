Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çorum Yeniden Bir Silkinip İkinci Bir Hamleyi Başlatmak Zorunda...
1 saat önce
- Sivil Toplum Buluşması toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çorum'da, Sivil Toplum Buluşması toplantısına katıldı.
- Sivil Toplum Buluşması toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çorum'da, Sivil Toplum Buluşması toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:15 Kaynak: AA
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