Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir."

fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt
Yarım kalan külliye inşaatı MHP, AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi Ekrem İmamoğlu Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk kez konuştu: İade edeceğiz HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:21:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]