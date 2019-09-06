Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir."
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