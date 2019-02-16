Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Hiç Kimse "Önceden...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Hiç Kimse "Önceden...

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hiç kimse "Önceden gördün mü, ders aldın mı?" deme durumunda değildir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hiç kimse "Önceden gördün mü, ders aldın mı?" deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği, "Önceden gördün mü, ders aldın mı?" sözlerine cevap verdi. Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hiç kimse 'Önceden gördün mü, ders aldın mı?' deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleşen Eğitim-Bir-Sen'in 6.Olağan Genel Kurulunda konuştu. Oktay, kendisinden önce söz alan ve salondan ayrılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği, "Önceden gördün mü, ders aldın mı?" sözlerine cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'u hem öncesinde gören hem de sonuna kadar mücadele eden, yalnız kalma pahasına olsa bile hiçbir zaman sağına, soluna, arkasına bakmadan doğrudan 'Ben varım' diyerek her türlü mücadelesini veren bir lider olduğunu vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hiç kimse 'Önceden gördün mü, ders aldın mı?' deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Politika
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