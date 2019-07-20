Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim."
fuat oktay, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:21 Kaynak: AA
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