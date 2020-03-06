Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat,... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir
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