Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış...

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:08 Kaynak: AA
fuat oktay, Politika
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