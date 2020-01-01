Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir."

fuat oktay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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