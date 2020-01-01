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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (1) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (1) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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