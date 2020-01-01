Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri) Çözüm... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri) Çözüm... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri) Çözüm...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (6) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (6) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri) Çözüm...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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