Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Oktay, Twitter hesabından, 10 Ocak C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨ dolayısıyla paylaşım yaptı.

Fuat Oktay, mesajında, "Demokrasinin gelişmesine ve toplumsal bilincin oluşturulmasına değerli katkılar sunan, halkımızın doğru haber alması için özveriyle görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi
Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:02 Uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
18:02 İnegöl Belediyesi 150. Yaşını Kutluyor - Son Dakika
18:02 İnşaat alanında heyelan; toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
18:02 Öldürülen küçük Sedanur'un ailesi davanın 2 sanığına verilen cezadan memnun - Son Dakika
18:02 Büyükşehir'den STK'lara mama desteği - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:06:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]