Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '15 Temmuz' mesajı
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:29 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından paylaştığı mesajında, "15 Temmuz gecesi Rabbimizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.
- Ankara
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