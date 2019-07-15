Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '15 Temmuz' mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '15 Temmuz' mesajı

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '15 Temmuz' mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "15 Temmuz gecesi Rabbimizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.


- Ankara
fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:29 Kaynak: DHA
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