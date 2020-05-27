Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '27 Mayıs' mesajı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "27 Mayıs, iktidarın millete rağmen askeri vesayet tarafından gasp edildiği kara bir gündür" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60'ıncı yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Oktay, şunları kaydetti: