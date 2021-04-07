Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Her bireyin eşit ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşma hakkının önemini bilerek sağlık sistemimize dev yatırımlar yaptık ve bunun da mükafatını gördük. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.