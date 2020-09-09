Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 9 Eylül paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Geldikleri gibi güle oynaya değil, 9 Eylül 1922'de İzmir'den kaçarak gittiler. Aziz milletimizin büyük zaferlerle dolu hürriyet ve istiklal mücadelesi 98 yıl önce bugün işgalci güçlerin Anadolu topraklarından temizlenmesiyle taçlandı."
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:31 - Kaynak: AA
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