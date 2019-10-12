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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından Milli Takım oyuncularının gol sonrası asker selamı verdiği fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Selam Sana Ey Şanlı Bayrak, Selam Sana Ey Şanlı Ordu, Selam Sana Ey Şanlı Asker" ifadesine yer vererek, "A Milli Futbol Takımımızı Arnavutluk galibiyeti dolayısıyla tebrik eder, #Euro2020Yolunda başarılar dilerim." değerlendirmesini yaptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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