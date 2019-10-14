Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Akar'a ziyaret
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Akar'a ziyaret

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Akar'a ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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