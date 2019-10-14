Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Akar'a ziyaret
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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