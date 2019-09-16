Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Aliyev'in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Fuat Oktay, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Oktay, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaretin ardından Şehitler Hıyabanı ile Türk Şehitliği'ne çelenk ve karanfil bıraktı.



Türk şehitliği hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Oktay, "Türk milletinin baki kalması için canlarını veren aziz şehitlerimiz, bu milletin kahraman evlatları. Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıldönümünü büyük bir gururla ve coşkuyla idrak ettiğimiz bu günlerde sizlerin manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Kardeş Azerbaycan'ın müdafaası ve bu kutsal vatan topraklarının bağımsızlığı için canınızı gözünüzü kırpmadan feda ederek destansı bir kahramanlığa imza attınız. Gösterdiğiniz kahramanlığı ve inancı minnetle anıyoruz. Sarsılmaz inancınızla yapmış olduğunuz fedakarlıklar bağlarımızın ve kardeşliğimizin güçlenmesinde halen bir köprü vazifesi görmektedir. Bizlere miras bıraktığınız değerleri daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aziz hatıranızı rahmet ve saygıyla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına başkanlık edecek.



Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılacak ve Asan Hizmet Merkezi'ni de ziyaret edecek. - BAKÜ