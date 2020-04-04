Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, değerli devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:24 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı