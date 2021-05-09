Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü'nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Varlıklarıyla her daim bize güç veren, yokluklarıyla ise hep bir yanımızı eksik bırakan cennet kokulu annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Baş tacımız olan kıymetli annelerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.