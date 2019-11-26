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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ülke Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız." ifadelerini kullandı.
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