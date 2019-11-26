Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a "geçmiş olsun" mesajı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ülke Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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