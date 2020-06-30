Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak Hanım'ı hedef alan ahlak dışı söylemi lanetliyorum. Vicdanları yaralayan nefret söylemi adalet önünde hesap verecektir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki - Son Dakika

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