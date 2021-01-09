Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasilerin olmazsa olmazı basının asli ve en asil işlevi olan halkın doğru bilgilendirilmesi vazifesini, mesai mefhumu olmadan, fedakarca yerine getiren tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.