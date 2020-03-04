Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Özkoç'a tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Özkoç'a tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Özkoç'a tepki Açıklaması

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Meclisimizin çatısı altında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı saygısızca ve ahlaksızca hedef alan bir milletvekiline asla yakışmayacak sözlerin haddini...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Özkoç'a tepki Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Meclisimizin çatısı altında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı saygısızca ve ahlaksızca hedef alan bir milletvekiline asla yakışmayacak sözlerin haddini bilmez sahibine hukuk önünde hesap sorulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin iradesinin tecelli ettiği yüce Meclisimizin çatısı altında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı saygısızca ve ahlaksızca hedef alan bir milletvekiline asla yakışmayacak sözlerin haddini bilmez sahibine hukuk önünde hesap sorulacaktır. Sahada ve masada verdiğimiz mücadele ortada iken milli birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede olduğu bu günlerde böylesine edep dışı ifadeler kullanan kişiye haddini hiç kuşkusuz milletimiz en sert şekilde bildirecektir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:30 Kaynak: AA
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