Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dağlık Karabağ mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin "Artık Karabağ Azerbaycan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Azerbaycan'dır, diye haykırıyorduk inançla hep bir ağızdan. Artık Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan." ifadelerini kullandı.