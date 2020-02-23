Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-İran sınırındaki depremden etkilenen Van'da, AFAD'ın koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- İran sınırındaki depremden etkilenen Van'da, AFAD'ın koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Denizli'ye bir dizi ziyaret ve program için gelen Fuat Oktay, Valilik binası önünde merasim mangasını selamladı. Vali Hasan Karahan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Oktay, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra valilik makamına geçen Oktay, basına kapalı gerçekleşen görüşmede kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Valilik binasında basın açıklamasında bulunan Oktay, "güzellikler, yiğitler ve antik kentleriyle ünlü" Denizli'yi ziyarete geldiklerini söyledi.

Gelirken üzüntülü bir haber aldıklarını dile getiren Oktay, "Bir taraftan şehrimizin sorunlarıyla ve çözümleriyle ilgili konuları değerlendirirken, diğer taraftan da arkadaşlarımızla İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar aldığımız bilgilerde zaten AFAD merkezli bu açıklamalar yapılmakta ve yapılmaya da devam edecek." diye konuştu.

Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gittiğini anımsatarak, "Valimizle görüştük. Kaymakamlarımızla, bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte." dedi.

Van'ın Başkale ilçesinin Güvendik ve Özpınar köyleri başta olmak üzere etkilenen yerler olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Özellikle daha çok kerpiç yapıların, binaların yıkılmasıyla şu ana kadar 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yine 30'un üzerinde, 37 yaralımız var şu an itibarıyla. İldeki valimiz ve AFAD koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığımız da gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Tüm ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş, tedavileri gerçekleştiriliyor şu an itibarıyla. İnşallah bunu da atlatırız. Yine en son aldığımız verilere göre arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını biliyoruz. İnşallah sayı artmayacaktır diye ümit ediyoruz."

Denizli ziyareti

Denizli programına bir şehit ailesini ziyaret ederek başladıklarını anlatan Oktay, daha sonra valilik ziyaretini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kentle ilgili brifing aldığını ve sorunlara çözüm önerileri üzerinde durduklarını vurgulayan Oktay, Denizli'nin 2019'u son derece başarılı şekilde kapatan illerin başında geldiğini, kentin 3,5 milyar dolar ihracatıyla 9. sırada yer aldığını ifade etti.

Oktay, ilde tekstilin yanında üretim alanında birçok faaliyetin olduğuna dikkati çekerek, "Onun da ötesinde bir turizm şehri, antik şehir. Muhteşem bir potansiyelinin olduğunu hep birlikte gördük. Bunun daha da geliştirilmesini arzu ediyoruz. 3,5 milyar doların Denizli'ye yakışan bir rakam olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehrin soruları üzerine çalıştıklarına işaret eden Oktay, "Ben de kendi notlarımı aldım. Bir fahri hemşehriniz olarak Ankara'da bu projeleri yakinen takip etmek üzere tüm notlarımızı aldık." şeklinde konuştu.

Denizli'ye ilişkin izlenimini de paylaşan Oktay, "Şunu gördüm, bir bütünlük içinde şehrimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, ilde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme de değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle hak sahiplikleriyle ilgili, konutlarla alakalı, Acıpayam merkezli bazı çözüm bekleyen konular olduğunu öğrendik. Muhtarlarımızla bir araya geldik. Sorunların çözümüne ilişkin kararları aldık. Çok yakinen bunları takip edip, hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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