Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Afetlere karşı kurumlarımız daima hazır ve teyakkuz halindedirler. Depremin hissedildiği bölgelerde ilgili kurumlarımız tüm tedbirleri almış ve gerekli çalışmaları yürütmektedirler." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım