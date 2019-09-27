Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremde iletişimin kesilmesiyle ilgili açıklama

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de afet müdahale toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, "GSM şirketleriyle ilgili çalıştık. Açıklamaları oldu ama biz onun ötesinde yoğun bir çalışma istedik. Bazı görevler verdik. Tamamen çözüme dönük, burada yoğunluk olsa bile iletişimin ilk anda kesilmemesiyle alakalı neler yapılabilir, diye çözüm önerileriyle geldiler. Aldığımız kararlarla ilgili kamuoyunu bilgilendiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremde iletişimin kesilmesiyle ilgili açıklama

Depremin hemen ardından iletişim araçlarında yaşanan soruna da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,"Orada birkaç şeyi ayırmalıyız. birinci veri, data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı. Seste bir sıkıntı yaşandı, mobil cihazlarda sıkıntı yaşandı. Bir de biz kendi içimizdeki afetin yönetimiyle alakalı sorumlu olan birimlerle alakalı, orada bir sıkıntı olmadı. Orada bir iletişim sistemi var. Onun daha da güçlendirilerek daha da genişletilerek tamamen ayrı bir sistem yapacağız. GSM şirketleriyle onlarla ilgili çalıştık. Onların bize açıklamaları oldu. Onun ötesinde yoğun bir çalışma istedik. Bazı görevler verdik, arkadaşlar onunla ilgili bizi içerde bekliyorlar. Tamamen çözüme dönük, burada yoğunluk olsa bile iletişimin ilk anda kesilmemesiyle alakalı neler yapılabilir, diye çözüm önerileriyle geldiler. Her dört şirketin genel müdürü burada. Aldığımız kararlarla ilgili kamuoyunu bilgilendiririz. Orada bir eksilik olduğunu gördük, açıklamalarla yetinmek istemedik, çözüme odaklandık. Şimdi çözümleri belirleyip kararları alıyor olacağız" dedi.