Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık"
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:51
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