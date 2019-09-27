Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık"

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:51 
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