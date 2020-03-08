Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fedakarlıkları, sevgileri ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fedakarlıkları, sevgileri ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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