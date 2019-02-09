Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Hal Yasası Açıklaması

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Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına Damga Vuran Emsal Tekir, Muhtar Adayı Oldu