Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin açıklama... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin açıklama...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin açıklama..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'daki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Irkçılık ve terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu vurgulayan Oktay, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:53 Kaynak: AA
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