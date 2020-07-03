Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hendek'teki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında "Sakarya Hendek 'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla işçi kardeşlerimizin ve Sakaryalıların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sakarya 'daki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin "Tüm imkanlarımızla işçi kardeşlerimizin ve Sakaryalıların yanındayız." açıklamasında bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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