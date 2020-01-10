Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "İdareciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'İdareciler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "İdareciler Günü" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkesi ve milleti için gayretle çalışan tüm yöneticilerin İdareciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkesi ve milleti için gayretle çalışan tüm yöneticilerin İdareciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Oktay, İdareciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Fuat Oktay, mesajında, "Devlet politikalarının başarıyla uygulanması için ülkemizin her köşesinde devletle millet arasında köprü olan, ülkesi ve milleti için gayretle çalışan tüm yöneticilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:20 Kaynak: AA
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