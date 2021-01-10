Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "İdareciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mülki idare amirlerimiz sadece devletimizin varlığını ve gücünü değil, vatandaşlarımıza uzanan şefkatli elini de temsil etmektedir. Milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle çalışan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.