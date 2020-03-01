Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi Hasan Hüseyin Özdemir'in babasına taziye telefonu -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi Hasan Hüseyin Özdemir'in babasına taziye telefonu -... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi Hasan Hüseyin Özdemir'in babasına taziye telefonu -...

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Özdemir'in naaşı, Arpalık Köyü Camisi'nin önüne getirildi.

Burada şehidin kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü, anne Emine Özdemir oğlu için ağıtlar yaktı.

Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileye başsağlığı diledi.

Törene, şehidin ailesi ve Bakan Kurum'un yanı sıra Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidi Hasan Hüseyin Özdemir'in babasına taziye telefonu -...

Hüseyin Özdemir, Akdağmadeni, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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