Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın ailesini ziyaret etti.

Oktay, Toroslar ilçesindeki Selçuklar Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında şehidin babası Osman ile annesi Kezban'a başsağlığı dileyerek, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Fuat Oktay, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri de hazır bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip koronavirüs değil human koronavirüs
Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı Yabancılar Türk savaş uçaklarına hayran kaldı! Anlaşma yapmak istiyorlar Irak'ta koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:08:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]