Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın ailesini ziyaret etti.

Oktay, Toroslar ilçesindeki Selçuklar Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında şehidin babası Osman ile annesi Kezban'a başsağlığı dileyerek, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Fuat Oktay, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarette, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib şehidinin ailesine ziyaret

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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