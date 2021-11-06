Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a yönelik, "Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla. Aziz milletimiz hiç şüphesiz bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir."