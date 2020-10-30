Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir depremi mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır." ifadeleri kullandı.