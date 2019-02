Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kahramankazan'a Ziyaret

Kahramankazan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Özhaseki ile bugüne kadar AK Parti iktidarlarında verilen hizmetler aynen devam edecek" dedi.

Kahramankazan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Özhaseki ile bugüne kadar AK Parti iktidarlarında verilen hizmetler aynen devam edecek" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramankazan'da yaşayan Yozgatlıların düzenlediği "Arabaşı" programına katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladığı konuşmasında Kahramankazan'ın 15 Temmuz'da bir tarih yazdığını ve vatan, bayrak, millet için 9 şehit verdiğini anımsatarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi. Oktay, 15 Temmuz'da 9 şehit, 92 gazi vererek destan yazan Kahramankazanlıların her an her saat hazır olduğunu bir kez daha gösterdiklerini söyledi. Kahramankazan'da 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Serhat Oğuz'un seçime gireceğini belirten Oktay, "Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberliğim temsilini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz ile perçinlenen, ondan sonra da hiçbir çıkar ilişkisine dayanmadan Türkiye'nin şaha kalmasını sağlayacak bir birlikteliğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Oktay, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün üç dönemdir en güzel şekilde ilçeye hizmet ettiğini kaydetti. Hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Oktay, hizmet sırasının Serhat Oğuz'da olduğunu söyledi. Kahramankazan için yarım milyar lira tutarında yatırımın devam ettiğini belirten Oktay, "Bu yatırımların içinde Kahramankazan'ı Esenboğa'ya bağlayacak yatırımlardan tutun da yeşil alan, konut, eğitim ve sağlık yatırımları var. Bunlar hız kesmeden Kahramankazanlının hayatını kolaylaştıracak şekilde Serhat Oğuz'la birlikte devam edecek. Büyükşehirde de aynı şey olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Özhaseki ile bugüne kadar AK Parti iktidarlarında verilen hizmetler aynen devam edecek" şeklinde konuştu.



Başkan Ertürk de, yalnızca aziz Türk millerinin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olan Oktay'ı ağırlamaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. AK Partili belediye başkanı olarak 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının bundan sonra da yapacaklarının teminatı olduğunu dile getiren Ertürk, hayal tacirliği yapanların ve 5 yıldır ortada olmamasına karşın seçim döneminde yeniden sahneye çıkanların milletin gönlünde yer bulamayacağını söyledi.



Programa Oktay ve Ertürk'ün yanı sıra AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti ve Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı da katıldı. - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"

Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişi, Yan Yana Kazılan Mezarlarda Toprağa Verildi

Son Dakika! Benzine Zam Geldi