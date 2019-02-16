Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Karamollaoğlu'na 15 Temmuz Yanıtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Karamollaoğlu'na 15 Temmuz Yanıtı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Karamollaoğlu'na 15 Temmuz yanıtıHABERİ GEÇİLECEKDHA(Tür: Ankara)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Karamollaoğlu'na 15 Temmuz yanıtı

HABERİ GEÇİLECEK

DHA

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:27 Kaynak: DHA

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