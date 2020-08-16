Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kıbrıs" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak tatbikat düzenleyerek, 1959-60 anlaşmalarına aykırı şekilde adada askeri uçaklarını konuşlandırmasının hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa'nın Kıbrıs'la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır."

Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, uluslararası çevrelerin de Fransa'nın bölgedeki, "şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz" tavırlarına karşı tutum almalarının elzem olduğunu vurgulayan Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir. Ve, kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz'la sürdürecektir."