Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur." ifadesini kullandı.