Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın açıklamalarının makamına yakışmadığını belirten Oktay, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadesine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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