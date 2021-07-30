Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmeye çalışan ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Marmaris'te yangınla canla başla mücadele eden ekiplerimize motoruyla su taşırken hayatını kaybeden yüce gönüllü, pırıl pırıl bir gencimiz Şahin Akdemir. Mekanın cennet olsun, Rabbim senin gibi güzel bir evladı yetiştiren anne babaya sabır ihsan eylesin. Seni hiç unutmayacağız."