Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Mike Pence'in S-400 Yorumuna Cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Mike Pence'in S-400 Yorumuna Cevap

16 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna, cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Mike Pence'in S-400 Yorumuna Cevap, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna, cevap verdi.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından verdiği İngilizce mesajında, "ABD, artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" ifadelerini kullandı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:51 Kaynak: DHA

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