Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Mike Pence'in S-400 Yorumuna Cevap
16 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna, cevap verdi.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence
'in, Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna, cevap verdi.
Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından verdiği İngilizce mesajında, "ABD, artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" ifadelerini kullandı.
Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:51 Kaynak: DHA
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