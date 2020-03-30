Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı Açıklaması
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara Milli Dayanışma Kampanyası'yla destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara Milli Dayanışma Kampanyası'yla destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin Twitter hesabından "bizbizeyeteriz" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, "Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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