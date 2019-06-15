Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere mesaj
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere mesaj

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere mesaj, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, nice başarılar sizlerin olsun." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:33 Kaynak: AA
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