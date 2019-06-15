Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere mesaj
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:33 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Oktay, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, nice başarılar sizlerin olsun." ifadesini kullandı.
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