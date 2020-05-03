Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Oktay, İstanbul'da 52 yaşında yaşamını yitiren Döngeloğlu için Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Döngeloğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Oktay, "Hocamıza ve koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.