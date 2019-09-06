Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Putin'in önerisine cevap
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Putin'in önerisine cevap

36 dakika önce

Oktay, Putin'in G7 önerisiyle ilgili; "Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Putin'in önerisine cevap , System.String[]

Oktay, Putin'in G7 önerisiyle ilgili; " Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar." açıklamasını yaptı.

Vladimir Putin, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:32 
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