Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Putin'in önerisine cevap
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Oktay, Putin'in G7 önerisiyle ilgili; "Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar." açıklamasını yaptı.
Oktay, Putin'in G7 önerisiyle ilgili; " Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar." açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:32
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